Депутат рады призвал националистов объединиться для противостояния России

Все украинские националистические формирования перед выборами в Верховную раду должны объединиться, чтобы не допустить «капитуляции перед Россией», заявил лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.

По мнению парламентария, после выборов в раду 21 июля к власти придут люди, готовые к сдаче национальных интересов и капитуляции.

«Важно осознать: национальные интересы не будут отстаивать ни откровенные враги, которых идет в Верховную Раду немало, ни якобы проукраинские силы, которые мародерили последние пять лет. Национальный корпус инициирует объединение патриотов, националистов и ветеранов в единый фронт», — написал Билецкий в своем блоге на сайте «Украинской правды».

Он отметил, что в основном существующие на Украине националистические партии не пользуются поддержкой народа, потому что раздроблены на мелкие группы и не могут противостоять «антирекламе».

Билецкий выразил уверенность, что только после объединения «всех патриотов и националистов можно предотвратить капитуляцию перед Россией».

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота и объявивших о создании Донецкой и Луганской народных республик. При этом украинские власти обвиняют в сложившейся ситуации Россию. Москва неоднократно называла подобные заявления абсурдом, отмечая, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

1 июня на Украине предрекли приход пророссийских сил в раду следующего созыва.

Источник: Газета Известия