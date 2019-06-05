Десятилетняя девочка спасла тонущую двухлетнюю сестру

В штате Джорджия, США, девочка вытащила из воды свою младшую сестру, которая чуть не утонула в бассейне. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Daily Mail.

На кадрах видно, как трехлетняя Кали Даллис (Kali Dallis) со спасательным кругом прыгает в воду и переворачивается вверх ногами. Она пытается удержаться, однако через некоторое время окончательно уходит под воду. Ее десятилетняя сестра, Джайла (Jayla), которая находилась на другом конце бассейна, тут же бросается на помощь ребенку. Она достает девочку из воды и пытается откачать из ее легких воду. В этот момент к ним подбегают родители, чтобы оказать необходимую помощь.

Кали доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не давали утешительных прогнозов, однако девочка поправилась и вернулась домой. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

«Это удивительно. Это чудо, — сказала мама девочек, Данешия Даллис (Daneshia Dallis). — Не отводите глаз от детей. Спасательные круги не всегда безопасны, будьте осторожны и следите за своими детьми».

Ранее сообщалось, что в Аргентине 11-летняя девочка защитила мать от грабителя. Она несколько раз ударила мужчину по лицу, когда он попытался угнать скутер.

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Источник: Лента.Ру