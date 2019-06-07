Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы

7 июня 2019     11
Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы

Десятки пилотов остались без работы после катастрофы лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в февраля 2018 года. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка, пишет газета «Коммерсантъ».

В ходе надзорных проверок было установлено, что они окончили Южно-Уральский государственный университет, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. Пилоты были лишены свидетельств и остались без работы — они подали обжалования в суд, но их иски были отклонены.

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