Десятки российских пилотов с недействительными дипломами остались без работы

Десятки пилотов остались без работы после катастрофы лайнера Ан-148 «Саратовских авиалиний», который разбился в февраля 2018 года. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Чайка, пишет газета «Коммерсантъ».

В ходе надзорных проверок было установлено, что они окончили Южно-Уральский государственный университет, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. Пилоты были лишены свидетельств и остались без работы — они подали обжалования в суд, но их иски были отклонены.