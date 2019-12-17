Десятки уток вышли на набережную Тамбова

17 декабря 2019     18
Десятки уток вышли на набережную Тамбова

Стая уток вышла на набережную в Тамбове. Ролик, снятый очевидцами, опубликовал телеканал РЕН ТВ во вторник, 17 декабря.

По примерным подсчетам, из водоема вышло не меньше сотни птиц. На кадрах можно заметить редкий тип утки — утку-альбиноса.

В сети произошедшее в шутку назвали «птицекалипсисом». Некоторые пользователи предположили, что животные вышли на сушу из-за голода. Кто-то пошутил, что утки решили пойти на юг.

Ранее 8 декабря жители села Котловка в Татарстане спасли лося, который провалился под лед реки Камы. Спасатели подъехали к нему на судне на воздушной подушке. Они не смогли вытащить парнокопытное буксиром. Но позже к ним подъехал местный житель на вездеходе, который смог дотащить лося до берега.

Источник: Газета Известия

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