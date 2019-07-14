Десять человек госпитализированы после ДТП в Башкирии

14 июля 2019     3
Десять человек госпитализированы после ДТП в Башкирии

Десять человек доставлены в больницы из опрокинувшегося в Башкирии пассажирского автобуса. Об этом сообщили в ГИБДД России.

Как передает ТАСС, в ведомстве отметили, что в результате аварии погибли пять пассажиров. «Еще десять пассажиров направлены в медучреждения», — говорится в сообщении.

При этом в единой дежурно-диспетчерской службе Архангельского района агентству уточнили, что автобус был рейсовый.

Автобус King Long ехал по трассе Уфа–Белорецк в Архангельском районе Башкирии, когда съехал с дороги, оказался в кювете, где перевернулся.

В салоне транспортного средства находились 39 человек. Несколько пассажиров оказались зажаты в искореженном автобусе, для их деблокировки вызваны сотрудники МЧС.

13 июля два человека погибли и девять пострадали при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе в Карелии.

Источник: Газета Известия

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