Десять человек госпитализированы после ДТП в Башкирии

Десять человек доставлены в больницы из опрокинувшегося в Башкирии пассажирского автобуса. Об этом сообщили в ГИБДД России.

Как передает ТАСС, в ведомстве отметили, что в результате аварии погибли пять пассажиров. «Еще десять пассажиров направлены в медучреждения», — говорится в сообщении.

При этом в единой дежурно-диспетчерской службе Архангельского района агентству уточнили, что автобус был рейсовый.

Автобус King Long ехал по трассе Уфа–Белорецк в Архангельском районе Башкирии, когда съехал с дороги, оказался в кювете, где перевернулся.

В салоне транспортного средства находились 39 человек. Несколько пассажиров оказались зажаты в искореженном автобусе, для их деблокировки вызваны сотрудники МЧС.

13 июля два человека погибли и девять пострадали при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе в Карелии.

Источник: Газета Известия