Десять человек погибли в ДТП в Румынии

Десять человек погибли и еще семь получили травмы при столкновении фургона с микроавтобусом, произошедшим в Румынии. Об этом сообщило местное агентство Mediafax в субботу, 5 октября.

Инцидент произошел в районе села Сфынту Георге в уезде Яломица в юго-восточной части страны. По предварительной информации, причиной аварии стал выезд фургона на встречную полосу движения.

В результате ДТП погибли девять пассажиров микроавтобуса и один человек из фургона. Трое пострадавших были доставлены в больницу Багдасара в Бухаресте, еще четверо — в мед.учреждение Флоареска.

Ранее 5 октября автобус с людьми с проблемами развития перевернулся в штате Огайо, США. В результате 11 человек из автобуса и еще два человека из других транспортных средств получили травмы. Всех пострадавших доставили в больницы. Состояние пятерых врачи оценили как тяжелое.

Источник: Газета Известия