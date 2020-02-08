Дети и женщины массово решили покинуть Казахстан из-за погромов

8 февраля 2020     16
Дети и женщины массово решили покинуть Казахстан из-за погромов

Толпы людей собрались на контрольно-пропускных пунктах на границе Казахстана и Киргизии после беспорядков, прошедших в казахстанском селе Масанчи. Видеозапись опубликовала в Telegram-канале радиостанция «Говорит Москва».

На кадрах видна огромная очередь возле одного из пунктов пропуска. Как отмечается в сообщении, собравшиеся — представители этнического меньшинства дунгане, которые хотят покинуть страну. Этот народ проживает в Киргизии, Узбекистане и на юге Казахстана, в том числе в пострадавшем от беспорядков селе.

Портал 24.kg со ссылкой на погранслужбу Киргизии сообщает, что на границе обстановка спокойная, хотя и зафиксировано увеличение пассажиропотока. «В основном это женщины и дети из Казахстана», — отметили в ведомстве.

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12:17 — Сегодня

Ранее 8 февраля сообщалось, что в одном из сел Кордайского района Жамбылской области на юге Казахстана погоня полиции за машиной нарушителя закончилась массовой дракой, погромами и стрельбой. В результате погибли восемь человек.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал произошедшее конфликтом между местными жителями, которым воспользовались провокаторы. Он поручил «успокоить население» и помочь семьям погибших.

Вместе с тем, по сообщения СМИ, столкновения произошли между местными жителями и полицией. В пресс-службе областного Департамента полиции заявили о конфликте с «родственниками водителя, задержанного за административные правонарушения». Согласно их данным, правоохранители преследовали нарушителя, который остановился только во дворе своего дома. Его родственники оказали полицейским сопротивление и закидали их автомобиль камнями, сотрудники правопорядка получили травмы.

Источник: Лента.Ру

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