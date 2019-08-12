Дети погибли при пожаре в детском саду в США

12 августа 2019     3
Дети погибли при пожаре в детском саду в США

Пять детей стали жертвами пожара в детском саду в американском штате Пенсильвания. Об этом сообщает CBC News со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел в городе Эри в воскресенье, 11 августа. Погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Также в результате происшествия пострадали двое взрослых, среди них — владелица заведения.

Причины возгорания не указываются. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

В ночь на 23 июля произошел пожар в палаточном лагере «Холдоми», где находились 189 человек. Сгорели 20 из 26 палаток, погибли четыре ребенка. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Пострадавшим, которым был причинен тяжкий и средний вред здоровью, обещали выплатить по 400 тысяч рублей. Тем, кто получил легкий вред здоровью, выделят по 200 тысяч рублей.

Источник: Лента.Ру

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