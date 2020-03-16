Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь на карантине

16 марта 2020     19
Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь на карантине

Молодые пользователи Instagram из состоятельных семей поделились фотографиями роскошной жизни на карантине из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

В аккаунте Rich Kids of the Internet («Богатые дети интернета»), на который подписаны почти 370 тысяч пользователей, начали появляться снимки юных владельцев люксовых автомобилей, частных самолетов и яхт, демонстрирующих свой досуг «в изоляции».

Некоторые из них попозировали с бокалами шампанского на пустынных морских пляжах или у личных бассейнов.

Pool day with Bae… oh and my girlfriend 📸 @max_logan

Фото опубликовано @rkoi

Другие выкладывали фото из салонов суперкаров, частных самолетов и за штурвалами яхт.

Mondays are so tough 😏
📸 @restiyani026 Via @therealcrazyrichasians

Фото опубликовано @rkoi

Они также делились снимками в перчатках и защитных масках с логотипами люксовых брендов.

Coronavirus isn’t going to stop my travel plans 😷 📸 @mark__berman For jet charter requests please DM our team ✈️

Фото опубликовано @rkoi

Большинство публикаций отмечены хештегами с отсылкой к коронавирусу и карантину.

В декабре, перед Новым годом, в этом же аккаунте появились фотографии рождественских подарков, полученных детьми состоятельных родителей. Среди них были дорогостоящие автомобили, частные самолеты и брендовые вещи. Так, на одной из фотографий житель Монако сидит на капоте белого Mercedes-Benz G-Class на фоне зимнего пейзажа, а на другой — еще один «богатый ребенок» в преддверии праздника демонстрирует поставленную на крышу Lamborghini Aventador елку.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается 174 995 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день выздоровели около 78 тысяч человек, 6,7 тысячи — скончались.

Источник: Лента.Ру

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