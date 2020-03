Дети состоятельных родителей показали роскошную жизнь на карантине

Молодые пользователи Instagram из состоятельных семей поделились фотографиями роскошной жизни на карантине из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

В аккаунте Rich Kids of the Internet («Богатые дети интернета»), на который подписаны почти 370 тысяч пользователей, начали появляться снимки юных владельцев люксовых автомобилей, частных самолетов и яхт, демонстрирующих свой досуг «в изоляции».

Некоторые из них попозировали с бокалами шампанского на пустынных морских пляжах или у личных бассейнов.

Pool day with Bae… oh and my girlfriend 📸 @max_logan Фото опубликовано @rkoi

Другие выкладывали фото из салонов суперкаров, частных самолетов и за штурвалами яхт.

Mondays are so tough 😏

📸 @restiyani026 Via @therealcrazyrichasians Фото опубликовано @rkoi

Они также делились снимками в перчатках и защитных масках с логотипами люксовых брендов.

Coronavirus isn’t going to stop my travel plans 😷 📸 @mark__berman For jet charter requests please DM our team ✈️ Фото опубликовано @rkoi

Большинство публикаций отмечены хештегами с отсылкой к коронавирусу и карантину.

В декабре, перед Новым годом, в этом же аккаунте появились фотографии рождественских подарков, полученных детьми состоятельных родителей. Среди них были дорогостоящие автомобили, частные самолеты и брендовые вещи. Так, на одной из фотографий житель Монако сидит на капоте белого Mercedes-Benz G-Class на фоне зимнего пейзажа, а на другой — еще один «богатый ребенок» в преддверии праздника демонстрирует поставленную на крышу Lamborghini Aventador елку.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается 174 995 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день выздоровели около 78 тысяч человек, 6,7 тысячи — скончались.

Источник: Лента.Ру