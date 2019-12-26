Детсады и школы будут работать в Калининграде в субботу

26 декабря 2019     15
Детсады и школы будут работать в Калининграде в субботу

Полный рабочий день ввели в детских садах и школах в Калининграде в субботу, 28 декабря. При этом образовательные учреждения получат выходной 31 декабря.

Соответствующее решение озвучили в мэрии Калининграда. В субботу в детских садах и школах будет обычный рабочий день. Решение распространяется на муниципальные учреждения. Об этом сообщает Калининград.Ru.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписал указ о переносе выходного дня на 31 декабря. Вместо последнего дня года сотрудники правительства и исполнительных органов власти выйдут на работу 28 декабря. Остальным структурам выдана рекомендация о переносе выходного дня.

Президент РФ Владимир Путин в рамках ежегодной большой пресс-конференции назвал выходной 31 декабря логичным решением.

Источник: Газета Известия

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