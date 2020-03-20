Детские лагеря решили не закрывать в Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал решение не закрывать на период коронавируса детские оздоровительные лагеря.

«К нам обращались родители: для них в этот период спокойнее, когда ребёнок изолирован и находится на свежем воздухе, где нет большого скопления людей», — пояснил глава региона.

Всех детей перед заездом ждет медосмотр. Родители должны предоставить справку о том, что на момент никто в семье не болен респираторными заболеваниями или гриппом, сообщает телеканал «78».

«Также предупреждаем родителей: никакого посещения детей. Запускаем детей и закрываем периметр», — сказал Дрозденко.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

Источник: Газета Известия