Детский лагерь под Хабаровском эвакуировали из-за угрозы подтопления дороги

Детский лагерь в Хабаровском крае эвакуировали из-за угрозы подтопления дороги. Смена завершилась на неделю раньше для 158 подростков, сообщается на сайте правительства региона 18 августа.

Речь идет о детском оздоровительном лагере «Дружина имени Бонивура», который находится на левом берегу реки Кия. Смена для ребят в возрасте 12-17 лет началась 13 августа и должна была закончиться 26 августа.

«Из-за циклона в минувшие выходные река Кия в районе Переяславки превысила неблагоприятную отметку 2,2 м. В связи с этим возникла угроза подтопления дороги. Было принято решение об эвакуации детей. На данный момент отдыхающих в лагере нет», — говорится в сообщении.

Среди эвакуированных, 35 подростков из числа коренных малочисленных народов размещены в лагере «Созвездие», еще 14, в том числе 12 воспитанников детских домов, «ждут, когда их заберут». Остальные отправлены по домам. Деньги за путевки местные власти пообещали вернуть.

На Хабаровский край обрушились сильные ливни из-за тайфунов «Лекима» и «Кроса». Из-за дождей поднимается уровень воды в реках, подтоплены подворья и дороги в Хабаровске и 37 населенных пунктах, пишет ТАСС.

От стихии пострадал также Приморский край, где к 17 августа подтопленными оказались 17 участков дорог, некоторые поселения были временно отрезаны.

Источник: Газета Известия