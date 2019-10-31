Детский сад Нарьян-Маре закроют в пятницу из-за убийства ребенка

Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, в котором произошло убийство ребенка, будет закрыт для посещения в пятницу, 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.

По словам заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Наталии Сидоровой, все расходы и организацию похорон возьмут на себя власти региона. С родителями погибшего мальчика работают психологи.

Жители города приносят игрушки к детскому саду, в котором случилась трагедия.

Убийство ребенка в детском саду произошло 31 октября во время тихого часа. Злоумышленник ударил мальчика ножом в шею, пострадавший скончался на месте от кровопотери. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, 36-летний Денис Поздеев. Мужчина состоит на учете у нарколога по алкоголизму, судимостей не имеет. Ранее задержанный привлекался к административной ответственности за демонстрацию нацистской символики в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в детский сад он зашел случайно, а в момент убийства у него были галлюцинации — ребенка он принял за демона. По предварительной информации, нападавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе обыска в доме подозреваемого были найдены листы бумаги с информацией о садике, составе групп, распорядке дня и прочими данными.

Охрана дошкольного учреждения заявила, что пропустила убийцу, приняв его за родителя одного из воспитанников. Охранник дистанционно открыл дверь мужчине. Следователи намерены проверить работу ЧОП.

Органы Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, а также по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в отношении лиц, не обеспечивших безопасность детей в детском саду.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела на личный контроль.

Источник: Газета Известия