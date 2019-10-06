Джабаров выразил соболезнования в связи со смертью Бушмина

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил соболезования в связи с кончиной вице-спикера верхней палаты российского парламента Евгения Бушмина.

«Умер Евгений Викторович Бушмин! Замечательный человек, патриот России, вице-спикер Совета Федерации. Очень горько! Светлая ему память!» — написал Джабаров на своей странице в Twitter.

Вице-спикер Совета Федерации скончался в воскресенье, 6 октября, после продолжительной болезни. Он курировал вопросы бюджета, финансовых рынков и экономического блока.

Евгений Бушмин родился 4 октября 1958 года в селе Лопатино Горьковской области. Окончил Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, имеет степень кандидата экономических наук. С 1989 года занимался практическими вопросами экономики рыночных отношений.

В 1993 году его избрали депутатом Госдумы по Сергачскому избирательному округу, а с 1996 по 1998 год занимал должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы. В 1998 году его назначили заместителем министра финансов, Бушмин проработал на этом посту до 2001 года.

В разные годы был сенатором от Нижегородской и Ростовской областей, а с апреля 2013 года занимал пост заместителя главы Совфеда.

Источник: Газета Известия