Джаред Лето поднялся на скалу и едва не погиб

Актер и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето едва не погиб, пытаясь подняться на скалу. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Не хочу драматизировать, но сегодня я чуть не погиб», — написал Лето. Музыкант рассказал, что в момент, когда он находился на высоте около 600 футов (почти 183 метра), его страховочную веревку начал резать острый камень.

Not to sound dramatic, but this is the day I nearly died. Took a pretty good fall climbing with @alexhonnold at Red Rock. Looked up and within seconds the rope was being cut by the rock while I dangled some 600 ft in the air. I remember looking down at the ground below. It was a strange moment – less fear, more matter of fact, and slightly melancholy. The adrenaline came after, when I got back on the wall. But we made it through and lived to see another day 😅🙏🏼 Overall it was actually quite fun. we continued climbing into the night…swipe thru for video.

