Дженнифер Лопес снялась в рекламе в откровенной одежде

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в рекламе весенне-летней коллекции итальянского модного дома Versace в откровенном наряде. Кадры с фотосъемки она опубликовала в своем Instagram-аккаунте в воскресенье, 12 января.

Рекламная кампания посвящена силе интернета. На одном из снимков Лопес позирует в коротком красном мини-платье бренда с глубоким вырезом, на другом — в черном костюме с геометричными плечами и декольте. Ее образ дополняют массивные золотые украшения. На знаменитость направлен проектор со световым изображением строки поиска.

Фото опубликовано @jlo

Вместе с певицей в съемке приняла участие американская супермодель Кендалл Дженнер.

Публикация Лопес за день набрала больше двух миллионов лайков и 20 тысяч комментариев. Фанаты восхитились внешним видом Лопес. «Лучшая из лучших», — написал один из подписчиков. «Ты вообще реальная?» — прокомментировал другой.

Это не первый раз, когда Дженнифер Лопес снимается в откровенных нарядах. В августе 2019 года она приняла участие в фотосессии для журнала Variety в платье с прозрачным верхом. Актриса позировала в коридоре отеля в черном наряде с длинной юбкой и полностью прозрачной накидкой с перьями. Из-под накидки просвечивало ее обнаженное тело.

Источник: Лента.Ру