Дженнифер Лопес снялась в рекламе в откровенной одежде

13 января 2020     15
Дженнифер Лопес снялась в рекламе в откровенной одежде

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в рекламе весенне-летней коллекции итальянского модного дома Versace в откровенном наряде. Кадры с фотосъемки она опубликовала в своем Instagram-аккаунте в воскресенье, 12 января.

Рекламная кампания посвящена силе интернета. На одном из снимков Лопес позирует в коротком красном мини-платье бренда с глубоким вырезом, на другом — в черном костюме с геометричными плечами и декольте. Ее образ дополняют массивные золотые украшения. На знаменитость направлен проектор со световым изображением строки поиска.

Фото опубликовано @jlo

Вместе с певицей в съемке приняла участие американская супермодель Кендалл Дженнер.

Публикация Лопес за день набрала больше двух миллионов лайков и 20 тысяч комментариев. Фанаты восхитились внешним видом Лопес. «Лучшая из лучших», — написал один из подписчиков. «Ты вообще реальная?» — прокомментировал другой.

Это не первый раз, когда Дженнифер Лопес снимается в откровенных нарядах. В августе 2019 года она приняла участие в фотосессии для журнала Variety в платье с прозрачным верхом. Актриса позировала в коридоре отеля в черном наряде с длинной юбкой и полностью прозрачной накидкой с перьями. Из-под накидки просвечивало ее обнаженное тело.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вирус свиного гриппа выявили в Красноярском крае
Вирус свиного гриппа выявили в Красноярском крае

Врачи выявили в Красноярском крае циркуляцию вируса свиного гриппа. Заболеваемость пока остается ниже эпидемического уровня. По данным Роспотребнадзора, вирусы свиного …


Крымские отельеры не ожидают увеличения турпотока на полуостров
Крымские отельеры не ожидают увеличения турпотока на полуостров

Крымские отельеры прогнозируют, что турпоток в 2020 году не увеличится даже после запуска поездов по Крымскому мосту. Об этом заявила председатель Ассоциации …


44 ФЗ может быть отменен в Крыму и Севастополе, а затем и во всей России
44 ФЗ может быть отменен в Крыму и Севастополе, а затем и во всей России

На прошедшем совещании, посвященном социально-экономическому развития Крыма и Севастополя, были определены направления, которые в ближайшем будущем должны улучшить жизнь крымчан. Между …


Вести Севастополь 13.01.2020
Вести Севастополь 13.01.2020. Выпуск 11:25

Главные темы выпуска: – Улицы Ерошенко и Дмитрия Ульянова станут односторонними. Когда начнет действовать новая схема движения? – Сегодня день …


В новогодние каникулы Крым посетили больше 200 тысяч гостей
В новогодние каникулы Крым посетили больше 200 тысяч гостей

73% от общего числа туристов, посетивших полуостров с 28 декабря по 12 января, остановились на Южном берегу Крыма, и Ялта …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты