Дженнифер Энистон не исключила перезапуск сериала «Друзья»

Американская актриса Дженнифер Энистон, получившая известность благодаря сериалу «Друзья», намекнула на возможный перезапуск ситкома. Об этом 5 июня сообщил портал E.News.

В беседе с телеведущей Эллен Дедженерес Энистон призналась, что с радостью снялась бы в продолжении «Друзей», а также не исключила, что это может произойти.

«Все может быть», — приводит слова актрисы телеканал «Звезда».

Энистон отметила, что большинство актеров оригинального состава сериала тоже не против воссоединения, сообщает телеканал «360».

Ранее 7 июня сообщалось, что компания Netflix решила продлить американский сериал «Люцифер» на пятый, финальный сезон.

Источник: Газета Известия