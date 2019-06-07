Дженнифер Энистон не исключила перезапуск сериала «Друзья»

7 июня 2019     13
Дженнифер Энистон не исключила перезапуск сериала «Друзья»

Американская актриса Дженнифер Энистон, получившая известность благодаря сериалу «Друзья», намекнула на возможный перезапуск ситкома. Об этом 5 июня сообщил портал E.News.

В беседе с телеведущей Эллен Дедженерес Энистон призналась, что с радостью снялась бы в продолжении «Друзей», а также не исключила, что это может произойти.

«Все может быть», — приводит слова актрисы телеканал «Звезда».

Энистон отметила, что большинство актеров оригинального состава сериала тоже не против воссоединения, сообщает телеканал «360».

Ранее 7 июня сообщалось, что компания Netflix решила продлить американский сериал «Люцифер» на пятый, финальный сезон.

Источник: Газета Известия

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