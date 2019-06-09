Джонсон задумался о целесообразности платежа за Brexit

9 июня 2019     13
Джонсон задумался о целесообразности платежа за Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна не будет оплачивать выход из Евросоюза в случае его избрания премьер-министром. Об этом сообщает The Times.

«Наши друзья и партнеры должны понимать, что деньги будут сохранены до тех пор, пока у нас не будет большей ясности о пути вперед», — заявил он.

По словам Джонсона, деньги являются «отличным растворителем и отличной смазкой» для достижения хорошей сделки. Сумма отсутпных составляет 50 миллиардов долларов.

Джонсон является ярым сторонником выхода Британии из ЕС. Его называют основным кандидатом на должность премьер-министра.

Нынешний премьер-министр страны Тереза Мэй объявила, что покидает пост главы Консервативной партии и пост премьер-министра Великобритании 7 июня. Помимо Джонсона, в числе главных кандидатов на должность министр юстиции Великобритании Майкл Гоув, нынешний глава МИД Джереми Хант и экс-министр по вопросу Brexit Доминик Рааб.

Британия должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года. От первоначального плана властям пришлось отказаться, поскольку политики не смогли прийти к компромиссу в главном вопросе: когда, как и должна ли вообще Великобритания отделяться от Евросоюза. В итоге парламент несколько раз отклонял предложение Мэй по сделке с Брюсселем, что привело к правительственному кризису. Евросоюз в этой связи уже два раза давал Лондону отсрочку. Нынешний крайний срок — 31 октября.

Источник: Лента.Ру

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