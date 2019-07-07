Джонсон заявил о готовности к Brexit в октябре со сделкой или без нее

Великобритания готова покинуть Европейский союз 31 октября со сделкой по Brexit или без нее, заявил в интервью газете The Telegraph в субботу, 6 июля, экс-глава британского МИДа Борис Джонсон, которого считают наиболее вероятным претендентом на пост председателя Консервативной партии и, следовательно, на должность следующего премьер-министра.

Лондон был готов выйти из ЕС еще 29 марта, как это изначально планировалось, подчеркнул Джонсон. По его словам, важно, чтобы партнеры Великобритании осознавали готовность королевства совершить Brexit 31 октября.

«Они (партнеры. — Ред.) должны смотреть в наши глаза и думать: «Боже мой, эти британцы действительно собираются уйти. И они собираются уйти на этих условиях», — цитирует политика ТАСС.

Джонсон обратил внимание на то, что некоторые британцы опасаются Brexit без соглашения с европейским сообществом об условиях выхода. Однако, по его мнению, соответствующие страхи преувеличены.

Выборный процесс, в котором соперничают Борис Джонсон и действующий министр иностранных дел Джереми Хант, должен завершиться во второй половине июля. До избрания нового главы правительства этот пост, а также должность лидера Консервативной партии Великобритании занимает Тереза Мэй. О своем выходе в отставку она заявила 7 июня.

Отставка премьера произошла после того, как британские парламентарии трижды блокировали ее соглашение по Brexit. Сам выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года. Джонсон уже заявил, что при любых условиях намерен вывести Великобританию из состава ЕС.

Источник: Газета Известия