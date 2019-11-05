Джонсон пообещал тут же внести в парламент сделку о Brexit при победе на выборах

5 ноября 2019     20
Джонсон пообещал тут же внести в парламент сделку о Brexit при победе на выборах

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сразу же внесет на рассмотрение парламента проект соглашения с ЕС по выходу страны из союза в случае победы на выборах в декабре. Об этом он написал в письме лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину.

По словам Джонсона, если он будет вновь избран премьером, то в первый же день работы нового парламента начнет процесс по реализации Brexit.

«И мы покинем (ЕС) к концу января на основании новой сделки, которая уже согласована (с Брюсселем. — Ред.)», — написал Джонсон. Копию письма опубликована в его Twitter.

В этом же письме он спросил у Корбина, сколько времени в случае победы на выборах тот отвел бы на новые переговоры с Евросоюзом и была бы новая сделка вынесена на общенациональный референдум.

Также Джонсон поинтересовался, стала бы Лейбористская партия вообще выступать за отмену Brexit в случае, если ни одна из партий не получит решающего большинства.

Ранее, 4 ноября, стало известно, что правительство Великобритании не собирается просить Евросоюз продлевать сроки переходного периода после Brexit.

28 октября стало известно, что 27 стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit на три месяца. Таким образом, дата выхода Великобритании из ЕС перенесена на 31 января 2020 года.

Источник: Газета Известия

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