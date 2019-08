Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit

В резиденцию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона доставили часы, ведущие обратный отсчет до выхода королевства из Евросоюза. Об этом пишет газета Mirror.

Посылка была доставлена на Даунинг-стрит, 10, в четверг, 1 августа, за 91 день до Brexit. На циферблате указано количество дней, часов, минут и секунд до 23:00 31 октября, то есть даты выхода Британии из состава ЕС. Цифры на циферблате можно увидеть с расстояния 75 футов (около 22 м).

Стоимость цифровых часов составляет £500 (39 тыс. рублей). Их изготовление оплачивали не британские налогоплательщики, а правящая Консервативная партия, в штаб-квартире которой уже установлен аналогичный девайс с подписью «Мы завершим Brexit и покинем ЕС к: (дата)».

Party Chairman @JamesCleverly with the ⏰

✍ We will deliver Brexit by October 31st.

Back @BorisJohnson‘s pledge here: https://t.co/ZkcKvLONpm pic.twitter.com/aFF4Kfcav3

— Conservatives (@Conservatives) July 31, 2019