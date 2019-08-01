Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit

В резиденцию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона доставили часы, ведущие обратный отсчет до выхода королевства из Евросоюза. Об этом пишет газета Mirror.

Посылка была доставлена на Даунинг-стрит, 10, в четверг, 1 августа, за 91 день до Brexit. На циферблате указано количество дней, часов, минут и секунд до 23:00 31 октября, то есть даты выхода Британии из состава ЕС. Цифры на циферблате можно увидеть с расстояния 75 футов (около 22 м).

Стоимость цифровых часов составляет £500 (39 тыс. рублей). Их изготовление оплачивали не британские налогоплательщики, а правящая Консервативная партия, в штаб-квартире которой уже установлен аналогичный девайс с подписью «Мы завершим Brexit и покинем ЕС к: (дата)».

«Этот шаг подчеркивает решимость Джонсона придерживаться его торжественного обещания (покинуть ЕС. — Ред.), несмотря на яростную оппозицию со стороны оставшихся депутатов и ЕС», — пишет Daily Mail.

Борис Джонсон вступил в должность британского премьера 24 июля, на этом посту он сменил Терезу Мэй. В программной речи Джонсон заявил, что готов бросить вызов всем «сомневающимся» и вывести страну из Евросоюза к 31 октября даже при «жестком» Brexit, то есть без соглашения с Брюсселем об условиях выхода и дальнейшего сотрудничества.

Ранее Джонсон возглавлял британский МИД, но ему пришлось оставить пост из-за разногласий с Терезой Мэй по Brexit. Мэй возглавляла правительство с 13 июля 2016 года и объявила об увольнении 7 июня, после того как парламентарии в третий раз отклонили ее сценарий Brexit. Сам выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

25 июля в Евросоюзе отказались выполнять условия нового соглашения в ответ на предложение Джонсона убрать из проекта сделки пункт о так называемом механизме бэкстоп. Он позволяет Северной Ирландии остаться частью Таможенного союза ЕС, если стороны не найдут решения по поводу границы между Северной Ирландией (часть Великобритании) и Республикой Ирландия (член ЕС). В ответ британское правительство усилило подготовку к «жесткому» выходу.

Источник: Газета Известия