Джордж Мартин раскрыл подробности снимающегося приквела «Игры престолов»

Автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин в интервью изданию Entertainment Weekly раскрыл детали снимающегося в Северной Ирландии приквела сериала «Игра престолов», в основу сюжета которого легли его книги.

По словам писателя, действия приквела будут развиваться за пять тысяч лет до событий, показанных в «Игре престолов». В то время Вестерос сильно отличался от того места, где родился Джон Сноу. Например, вместо семи больших королевств на материке было около сотни маленьких, также в то время еще не существовало династии Ланнистеров, в их родовом поместье жила другая семья. «Ланнистеров пока нет, но Утес Кастерли точно на месте… Он занят семейством Кастерли, в честь которых он все еще назван в “Игре престолов”», — пояснил Мартин и отметил, что семейство Старков будет представлено в приквеле.

Также автор заявил, что в готовящейся картине не будет драконов, зато будут другие странные существа: лютоволки, мамонты и белые ходоки, противостояние простых людей с которыми станет основным конфликтом сериала.