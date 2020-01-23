Джуд Лоу рассказал о любви к голодовкам

23 января 2020     14
Джуд Лоу рассказал о любви к голодовкам

Британский актер Джуд Лоу рассказал о любви к периодическим голодовкам. Об этом сообщает издание Vulture.

«Мне нравится ограничивать себя в еде. Например, морить себя голодом, пить воду, питаться бобовыми и овощами. А после этого я люблю пышные банкеты, на которых можно попробовать разные блюда и напитки. Ведь мы живем лишь раз, правда?» — поделился 47-летний артист.

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Он рассказал, что придерживается периодического голодания. По словам актера, сейчас он ест лишь с полудня до восьми часов вечера. При этом он избегает мяса и алкоголя.

10 января состоялась премьера сериала Паоло Соррентино «Новый Папа», ставшего продолжением вышедшего в 2016-м году шоу «Молодой Папа». Главные роли в проекте исполнили Джуд Лоу и Джон Малкович.

Лоу снялся в таких фильмах, как «Гаттака», «Искусственный разум», «Отель “Гранд Будапешт”», «Воображариум доктора Парнаса» и «Талантливый мистер Рипли».

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Источник: Лента.Ру

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