Дзюба ответил на шутку Слуцкого

16 марта 2020     6
Дзюба ответил на шутку Слуцкого

Нападающий «Зенита» и сборной «России» Артем Дзюба продолжил шутливую Instagram битву с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким. Футболист опубликовал на своей странице несколько новых картинок, с похожими на наставника казанской команды персонажами.

«Леонид Слуцкий до и после первой победы», — подписал футболист свой пост.

Таким образом Дзюба ответил на публикацию главного тренера «Рубина», который выложил видеозапись с интервью боксера, внешне похожего на форварда «Зенита».

Накануне в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» одержал первую победу под руководством Слуцкого, со счетом 1:0. Специалист возглавил казанский клуб в декабре прошлого года.

Это не первый «обмен любезностями» между футболистом и тренером. 12 февраля опубликовал в Instagram кадр из советского мультфильма «Тайна третьей планеты» с подписью: «Эксклюзивный кадр. Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба». Слуцкий также отшутился, оставив комментарий под постом «Не я начал эту войну» и выложил в профиль кадр из мультфильма «Бревно».

«Моуринью «обрабатывает» Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм», — подписал тренер «Рубина».

Источник: Газета Известия

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