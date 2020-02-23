Дзюба получил травму в матче «Зенита» с минским «Динамо»

На заключительном контрольном матче сборов в Турции нападающий петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба получил травму. Это произошло во время товарищеского турнира с минской командой «Динамо», рассказал в субботу, 22 февраля, главный тренер команды Сергей Семак в интервью на официальном сайте «Зенита».

По его словам, футболист получил травму в первом тайме в результате борьбы за мяч. Семак отмечает, что Дзюбу толкнули, однако он продолжил играть. В начале второго тайма форвард попросил замену из-за дискомфорта в ноге.

Игрока отправили на медицинское освидетельствование. Тренер выразил надежду, что травма окажется несерьезной.

Товарищеский матч «Зенита» и белорусского «Динамо» закончился вничью, со счетом 1:1.

21 февраля сообщалось, что 23-летний российский футболист ФК «Рубин» Дмитрий Тарасов сломал ногу во время тренировки в Турции.

Источник: Газета Известия