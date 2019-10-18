Дзюба потроллил украинского одноклубника

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба пошутил над украинским одноклубником, защитником Ярославом Ракицким во время тренировки команды. Видео появилось в Twitter-аккаунте сине-бело-голубых.

Ракицкий попросил оператора не снимать его. В ответ на это Дзюба попытался имитировать украинский акцент. «Он шо тебе, блогер, что ли?» — сказал форвард.

В феврале этого года Ракицкий в интервью пресс-службе клуба рассказал, что не любит давать интервью. Тогда украинец заявил, что он «не какой-то блогер».

19 октября «Зенит» сыграет с «Ростовом» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги. Матч начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Лента.Ру