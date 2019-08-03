Дзюба спас «Зенит» от поражения дома

«Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 1:1 в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на домашнем стадионе Зенита в «Санкт-Петербурге». На 80-й минуте защитник хозяев Дуглас Коста забил автогол. Сине-бело-голубым удалось отыграться только в добавленное время. Мяч на свой счет записал форвард Артем Дзюба.

В матче дебютировал новичок «Зенита» бразилец Малком. Форвард вышел на поле на 71-й минуте. Ранее Малком выступал за каталонскую «Барселону». Нападающий перешел в российский клуб 2 августа.

Несмотря на ничью, «Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. В активе сине-бело-голубых 10 очков. В четырех матчах подопечные Сергея Семака одержали три победы и один раз сыграли вничью.

Источник: Лента.Ру