Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год

13 декабря 2019     9
Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год

Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма.

По словам специалистов, некоторые рецепты популярных салатов стоит пересмотреть, а перед началом праздника попробовать купленные продукты.

«Большинство продуктов на новогоднем столе жирные и непривычные для нашего организма, так как они не используются в ежедневном рационе. Поэтому заранее необходимо <…> в небольших количествах попробовать все», — приводит «РИА Новости» слова врача персонифицированной медицины Маргариты Королевой.

В свою очередь диетолог Сергей Обложко призвал ставить на стол блюда, исходя из средиземноморской системы питания.

«Я бы предложил отказаться от насыщенных жиров, которые больше откладываются в организме, то есть поменьше сала, побольше селедки. Она содержит хороший рыбий жир, витамин D», — отметил он.

Эксперты советуют включить в меню овощи и легкие салаты. При этом от майонеза, жирных видов мяса и высокооуглеводных продуктов лучше отказаться.

«Не стоит готовить тяжелые салаты, где будет картошка, отварная морковь в сочетании с колбасой, жирным мясом и майонезом. Стоит присмотреться к теплым салатам с рыбой или постным мясом с добавлением большого количества салатных листьев», — указала Королева.

В отношении напитков врачи рекомендуют пить больше простой воды, так как она обеспечивает хорошую детоксикацию организма.

Чтобы не отравиться алкоголем, специалисты советуют не понижать градус и не смешивать спиртное. В идеале — выпивать не более двух бокалов сухого вина или шампанского.

10 декабря диетолог назвала пять самых вредных продуктов новогоднего стола.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год
Диетологи дали советы по выбору блюд и напитков на Новый год

Врачи-диетологи рассказали, как правильно подобрать продукты, блюда и напитки для новогоднего стола, чтобы не допустить неприятных последствий для организма. По …


Появилось видео испытаний в США запрещенной баллистической ракеты
Появилось видео испытаний в США запрещенной баллистической ракеты

Министр обороны США Марк Эспер сообщил об успешных испытаниях баллистической ракеты наземного базирования. Об этом он написал в своем Twitter, …


Разгром под Мадридом и триумф в Барселоне: как «Краснодар» и ЦСКА завершили выступление в Лиге Европы
Разгром под Мадридом и триумф в Барселоне: как «Краснодар» и ЦСКА завершили выступление в Лиге Европы

«Краснодар» на выезде крупно уступил «Хетафе» и не смог завоевать путёвку в плей-офф Лиги Европы. Подопечные Мурада Мусаева пропустили три …


Помпео поздравил Салливана с утверждением на пост посла в России
Помпео поздравил Салливана с утверждением на пост посла в России

Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил Джона Салливана с назначением на должность посла в РФ и выразил уверенность, что он поможет …


Названа причина пожара на «Адмирале Кузнецове»
Названа причина пожара на «Адмирале Кузнецове»

Возгорание на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» началось вследствие того, что рабочие не убрали мусор. Об этом пишет «Коммерсантъ». Материалы по …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты