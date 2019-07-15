Диетологи опровергли пользу поедания насекомых

Употребление в пищу насекомых идет на пользу далеко не всем. Об этом в эфире НСН заявила диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.
По словам специалиста, каждому человеку нужны источники полноценного белка, однако насекомые могут ими стать лишь в животном мире. Она отметила, что для организма человека, живущего в цивилизованной стране, а не в Индии или Пакистане, где кузнечики и другие насекомые являются привычными элементами питания, это не лучший источник белка, поскольку он не биоидентичен тому, который человек принимал в процессе эволюции.
«Поэтому белок, будучи провоспалительным фактором, может запускать совершенно ненужные проблемы и болезни аутоимунного характера», — предупредила диетолог.
Королева добавила, что находящиеся в крылышках и твердых оболочках насекомых хитозановые структуры являются сильнейшим для человека аллергеном.
Ранее 15 июля сообщалось, что ученые итальянского университета Терамо заявили о пользе употребления в пищу насекомых, поскольку в них содержится большое количество антиоксидантов и других полезных веществ.
Источник: Газета Известия
Сейчас читают:
|
В Крыму проведут новый конкурс по покупке сейнера взамен "Норда"
Министерство транспорта Крыма проведёт еще один конкурс по закупке сейнера взамен арестованного на Украине судна “Норд”, сообщил заместитель министра Андрей Ксензов …
|
Три автомобиля столкнулись у села Гончарного
Накануне вечером на участке трассы, где не разрешен обгон, водитель Мерседеса решил обогнать Ниву. При этом по касательной задел внедорожник …
|
В МИД России заявили, что вопрос обмена украинских моряков обсуждается
Вопрос обмена украинских моряков, задержанных осенью 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы, обсуждается, заявил заместитель главы МИД …
|
Китай окончательно лишит Россию двигателей Украины
Китайская инвестиционная компания Skyrizon возобновила попытки приобретения украинской двигателестроительной компании «Мотор Сич», сообщает Global Times. Издание, ссылаясь на записку о …
|
«Команда Чалого» едва не подожгла памятник Казарскому
Организаторы несанкционированного митинга 12 июля на территории Матросского бульвара не подали надлежащим образом уведомление о проведении публичного мероприятия. Запустив фейерверк, …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!