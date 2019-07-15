Диетологи опровергли пользу поедания насекомых

15 июля 2019     21
Диетологи опровергли пользу поедания насекомых

Употребление в пищу насекомых идет на пользу далеко не всем. Об этом в эфире НСН заявила диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

По словам специалиста, каждому человеку нужны источники полноценного белка, однако насекомые могут ими стать лишь в животном мире. Она отметила, что для организма человека, живущего в цивилизованной стране, а не в Индии или Пакистане, где кузнечики и другие насекомые являются привычными элементами питания, это не лучший источник белка, поскольку он не биоидентичен тому, который человек принимал в процессе эволюции.

«Поэтому белок, будучи провоспалительным фактором, может запускать совершенно ненужные проблемы и болезни аутоимунного характера», — предупредила диетолог.

Королева добавила, что находящиеся в крылышках и твердых оболочках насекомых хитозановые структуры являются сильнейшим для человека аллергеном.

Ранее 15 июля сообщалось, что ученые итальянского университета Терамо заявили о пользе употребления в пищу насекомых, поскольку в них содержится большое количество антиоксидантов и других полезных веществ.

Источник: Газета Известия

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