Диетологи развеяли миф о «здоровых продуктах»

16 марта 2020     21
Диетологи развеяли миф о «здоровых продуктах»

Портал Food.news опубликовал список «здоровых продуктов», которые ошибочно считают полезными и которые следует исключить из своей продуктовой корзины, так как они увеличивают риск развития диабета и других заболеваний.

Эксперты отнесли к ним диетические газированные напитки. У их любителей повышается риск развития ожирения и повышенного уровня сахара в крови, так как в продукте содержатся заменители сахара.

Также небезопасны и фруктовые соки из супермаркетов. Авторы отмечают, что при их изготовлении используются химикаты, которые опасны для здоровья. В частности, фосфорная кислота разрушает эмаль зубов, бензоат натрия и глутамат натрия могут вызвать приступы астмы, высокое кровяное давление и другие осложнения.

Еще одним «здоровым» продуктом, с которым нужно быть осторожным, являются хлопья для завтрака. Они богаты рафинированными углеводами, поэтому ежедневный прием такой пищи может негативно отразиться на содержании сахара в крови. Авторы рекомендуют проверять этикетку на содержание сахара и клетчатки.

Специалисты рекомендуют опасаться «обезжиренных» йогуртов, которые «не содержат» сахар. Зачастую, чтобы компенсировать недостаток вкуса, в них добавляют искусственные подсластители.

Завершают список колбасные изделия, в которых есть красители и химические вещества, предотвращающие быструю порчу продуктов. Они увеличивают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета II типа.

1 марта врачи назвали полезные закуски для позднего ужина.

Источник: Газета Известия

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Диетологи развеяли миф о «здоровых продуктах»

Портал Food.news опубликовал список «здоровых продуктов», которые ошибочно считают полезными и которые следует исключить из своей продуктовой корзины, так как …



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