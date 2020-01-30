Диетолог опроверг утверждение о пользе тростникового сахара

Тростниковый сахар, коричневый или бурый стоит в магазинах значительно дороже «классического» белого, однако он может быть вреднее обычного. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik руководитель клиники «Коррекция веса» Алексей Ковальков.

По его словам, многие люди считают, что коричневый сахар более «натуральный» и поэтому полезный.

«Но любой сахар и есть сахар. Это биохимическая формула, состоящая из фруктозы и глюкозы», — отметил врач.

При этом Ковальков добавил, что тростниковый сахар может нанести даже больший вред организму, чем обычный.

«Тростниковый сахар везут на больших сухогрузах через океан. Там, где есть сахар, есть и крысы. По технологии, чтобы крысы его не пожрали, там прокладывают мышьяк. Сахар его впитывает», — рассказал эксперт.

По его словам, такой сахар, согласно технологии, должны очищать и превращать в белый, однако он попадает на прилавки.

«А у тех людей, которые едят полуфабрикат, мы потом обнаруживаем огромное количество мышьяка, который выводится из организма несколько лет», — отметил врач.

Ранее в январе врачи-диетологи из Испании Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, какие продукты стоит употреблять, чтобы сбросить лишний жир и набрать мышечную массу.

Источник: Газета Известия