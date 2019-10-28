Диетолог рассказала о последствиях отказа от мяса в пожилом возрасте

Диетолог Наталья Денисова рассказала о последствиях отказа от мяса в пожилом возрасте. По ее словам, это может привести к снижению регенерационных процессов, нарастанию интоксикации, ухудшению функции печени, а также к активизации процессов преждевременного старения.

Специалист рассказала, что мясо — источник богатого аминокислотами белка, который обладает высокой биологической ценностью. По ее словам, именно он усваивается организмом на 90%, в то время как растительные белки — только на 70%.

«Недостаточное потребление белка может привести к потере мышечной массы и снижению плотности костной ткани, что характеризуется повышенным риском травматизма», — цитирует Денисову «Мир 24» со ссылкой на издание «Мой район».

Диетолог также отметила, что мясные продукты — важный источник железа, цинка и витаминов группы В, что является особенно важным для пожилых людей.

25 октября врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова предупредила, что большое количество соли делает томатный сок опасным для больных гипертонией. Соль не ощущается вкусовыми рецепторами, а ее превышение в продукте может приводить к повышению артериального давления.

Источник: Газета Известия