Диетолог рассказала о правильном употреблении яблок

5 марта 2020     12
Диетолог рассказала о правильном употреблении яблок

Неочищенные яблоки являются более полезными, чем обработанные, так как в кожуре содержатся микроэлементы и пищевые волокна, помогающие в работе пищеварения. Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала о способах извлечения пользы из фрукта в интервью радио Sputnik.

Отмечается, что помимо помощи по очищению в органах желудочно-кишечного тракта яблоки выполняют функцию подкормки полезных бактерий в микрофлоре организма человека, которые выделяют необходимые витамины в процессе поглощения кожуры.

Диетолог добавила, что необходимым условием при употреблении неочищенных плодов является обязательная промывка фруктов теплой водой. По словам Лизун, делать это необходимо из-за того, что многие яблоки продавцы покрывают воском для лучшей сохранности и придания привлекательного товарного вида. Особое покрытие может спровоцировать аллергическую реакцию или сыпь, уточняет «Газета.ру».

.1 марта Роспотребнадзор опубликовал список правил для поддержания иммунитета. Ранее эксперты развеяли мифы о целебных свойствах воды с лимоном.

Источник: Газета Известия

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