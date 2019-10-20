Диетолог рассказала о списке запрещенных продуктов

Испанские диетологи опровергли популярное заявление о том, что есть можно «всё, но в меру». По их мнению, ряд продуктов нужно исключить из рациона полностью.

По словам диетолога Пилар Эксер, одно из самых опасных заблуждений — заявления о пользе небольшого количества вина или пива для здоровья. По ее словам, это не просто ложь, но и опасное заблуждение, пишет La Vanguardia.

Лучше всего не употреблять алкоголь и некоторые другие продукты совсем, отметила диетолог.

В число продуктов, которые лучше исключить, Эскер включила рафинированную муку (она имеет высокий гликемический индекс и в длительной перспективе может привести к диабету).

Также диетолог посоветовала избегать продуктов с пометкой «диетический», «обезжиренный» и «низкокалорийный». По ее словам, если в них снижено содержание жира, то есть лишний сахар, если снижено количество сахара, то много жира. Кроме того, калорий в них хоть и меньше, чем в обычных, недиетических версиях, но всё же много. Обезжиренные молочные продукты, если нет противопоказаний, лучше заменить цельными.

Кроме того, в список попали колбасные изделия и продукты из переработанного мяса — в большинстве случаев в их составе меньше половины мяса и очень много искусственных добавок. По словам диетолога, бутерброды лучше готовить с более натуральными продуктами — грудкой индейки, хумусом, тхиной и так далее.

Различные снеки и готовая выпечка содержат много сахара, транс-жиров и искусственных добавок.

18 октября аналитики Sberbank CIB отметили, что россияне потребляют в среднем 280 яиц в год, что на 8% превышает рекомендованную норму. Диетолог Людмила Денисенко заявила, что при отсутствии аллергии ничего страшного в этом нет, однако лучше выбирать не фабричные, а фермерские яйца.

Источник: Газета Известия