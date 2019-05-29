Дикий кабан устроил погром в переполненной людьми столовой и умер

В китайском городе Нинбо, провинция Чжэцзян, дикий кабан забежал в столовую завода и распугал работников. На видео с животным обратил таблоид Daily Mail.

На кадрах видно, как в переполненной людьми столовой рабочий с подносом оглядывается в сторону входа и убегает в противоположную сторону. За ним устремляются остальные сотрудники в синих рубашках. На следующих секундах ролика в помещение забегает дикий кабан, снося на ходу табуреты. Зверь залезает под стол и доедает упавшую на пол пищу, пока китайцы разбегаются в разные стороны.

«Я услышал крики людей и решил, что кто-то спорит. Я пошел взглянуть и увидел дикого кабана, забегающего в комнату, — вспоминает сотрудник, пожелавший сохранить анонимность. — Я побежал, и крикнул всем остальным бежать».

По данным местных СМИ, животное пробралось на кухню через черный ход и пыталось убежать через окно. Кабан оказался таким большим, что не пролез в проем и разбил стекло. Позже зверь выбежал из столовой, столкнулся с группой фермеров и напал на одного из них. В результате кабана убили, а мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.

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Источник: Лента.Ру