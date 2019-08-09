Дипломаты начали поиск пропавшего в Сирии российского борца против рабства

Посольство России в Сирии выясняет обстоятельства пропажи россиянина Олега Мельникова, лидера движения против рабства «Альтернатива», на территории арабской республики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как только появилась информация о пропаже Мельникова, Россия направила запрос сирийским властям, передает «Интерфакс».

Ранее 9 августа помощник Мельникова Максим Ваганов сообщил РБК, что лидер «Альтернативы», который отправился в Идлиб, чтобы помочь попавшим в рабство россиянам, не вышел на связь ни в установленное, ни в резервное время (сеансы связи были назначены на 9:00, 12:00 и 15:00 8 августа). По словам Ваганова, в организации установлено правило, согласно которому волонтер, пропустивший три сеанса связи, считается пропавшим. Он отметил, что в организации есть заявки на поиск детей, похищенных и вывезенных на родину мужьями-арабами без согласия матерей.

Волонтерское движение «Альтернатива» существует с 2011 года. Оно получило известность после ряда громких историй — вызволения рабов с кирпичных заводов в Дагестане и освобождения так называемых «гольяновских рабов» — мигрантов, которых держали в рабстве в московском магазине. Кроме попавших в рабство, движение помогало жертвам сексуальной эксплуатации и «мафии нищих».

Источник: Газета Известия