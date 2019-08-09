Дипломаты начали поиск пропавшего в Сирии российского борца против рабства

9 августа 2019     17
Дипломаты начали поиск пропавшего в Сирии российского борца против рабства

Посольство России в Сирии выясняет обстоятельства пропажи россиянина Олега Мельникова, лидера движения против рабства «Альтернатива», на территории арабской республики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как только появилась информация о пропаже Мельникова, Россия направила запрос сирийским властям, передает «Интерфакс».

Ранее 9 августа помощник Мельникова Максим Ваганов сообщил РБК, что лидер «Альтернативы», который отправился в Идлиб, чтобы помочь попавшим в рабство россиянам, не вышел на связь ни в установленное, ни в резервное время (сеансы связи были назначены на 9:00, 12:00 и 15:00 8 августа). По словам Ваганова, в организации установлено правило, согласно которому волонтер, пропустивший три сеанса связи, считается пропавшим. Он отметил, что в организации есть заявки на поиск детей, похищенных и вывезенных на родину мужьями-арабами без согласия матерей.

Волонтерское движение «Альтернатива» существует с 2011 года. Оно получило известность после ряда громких историй — вызволения рабов с кирпичных заводов в Дагестане и освобождения так называемых «гольяновских рабов» — мигрантов, которых держали в рабстве в московском магазине. Кроме попавших в рабство, движение помогало жертвам сексуальной эксплуатации и «мафии нищих».

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов рассказал о достижениях строительной сферы полуострова
Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов рассказал о достижениях строительной сферы полуострова

Около 200 тыс кв. м жилья было введено в эксплуатацию на территории Республики Крым в первом полугодии 2019 года. Об этом 9 …


В России ищут дворецкого, которому готовы платить миллион
В России ищут дворецкого, которому готовы платить миллион

На HeadHunter девелоперская компания Capital Group разместила вакансию дворецкого, которому готовы платить до одного миллиона рублей до вычета НДФЛ. Кандидат должен быть выпускником …


Белогорск и Приветное власти Крыма хотят связать новой трассой
Белогорск и Приветное власти Крыма хотят связать новой трассой

Сегодня на встрече главы Республики Крым с вице-премьером российского правительства была поднята тема строительства и реконструкции дорог. Так на полуострове …


Сотрудники скорой помощи спасали условно пострадавших на диком пляже
Сотрудники скорой помощи спасали условно пострадавших на диком пляже

С дикого пляжа в посёлке Береговое крымские спасатели эвакуировали мужчину. Харьковчанин упал по неосторожности и получил перелом шейки бедра. В …


Медведь поджег полицейскую машину
Медведь поджег полицейскую машину

В американском округе Гумбольдт, штат Калифорния, медведь упал на полицейский автомобиль и устроил пожар. Об этом сообщает информационный портал KRCR …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты