Дипломат попался на краже биографии Казановы

Посла Мексики в Аргентине Оскара Рикардо Валеро обвинили в краже книги с биографией Джакомо Казановы из книжного магазина. Об этом сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард в Twitter.

Отмечается, что камера наблюдения в книжном магазине «Атенео» в Буэнос-Айресе засняла, как мужчина спрятал книгу в газету и попытался выйти из здания. Однако его задержали сотрудники охраны и доставили в полицию. Правоохранители установили личность вора, им оказался 76-летний мексиканский дипломат.

Однако Эбрард написал, что инцидент изучит латиноамериканский комитет по этике. Он добавил, что пока что посол вернется домой, но если информация подтвердится, его уволят. Также министр заявил о необходимости изучить подлинность видеозаписи.

Источник: Лента.Ру