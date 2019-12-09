Дипломат попался на краже биографии Казановы

9 декабря 2019     34
Дипломат попался на краже биографии Казановы

Посла Мексики в Аргентине Оскара Рикардо Валеро обвинили в краже книги с биографией Джакомо Казановы из книжного магазина. Об этом сообщил глава мексиканского МИД Марсело Эбрард в Twitter.

Отмечается, что камера наблюдения в книжном магазине «Атенео» в Буэнос-Айресе засняла, как мужчина спрятал книгу в газету и попытался выйти из здания. Однако его задержали сотрудники охраны и доставили в полицию. Правоохранители установили личность вора, им оказался 76-летний мексиканский дипломат.

Однако Эбрард написал, что инцидент изучит латиноамериканский комитет по этике. Он добавил, что пока что посол вернется домой, но если информация подтвердится, его уволят. Также министр заявил о необходимости изучить подлинность видеозаписи.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В России могут появиться электронные договоры купли-продажи автомобилей
В России могут появиться электронные договоры купли-продажи автомобилей

Минкомсвязи России и МВД РФ готовят новый бесплатный сервис, который позволит пользователям портала госуслуг оформлять электронный договор купли-продажи автомобилей. Об …


«Повального бегства не будет»: Свищёв об исполкоме WADA, поддержке Ласицкене и возможном оттоке спортсменов за рубеж
«Повального бегства не будет»: Свищёв об исполкоме WADA, поддержке Ласицкене и возможном оттоке спортсменов за рубеж

Российские спортсмены будут представлять свою страну на международной арене, несмотря на возможные санкции спортивных организаций. Об этом в интервью RT …


Дипломат попался на краже биографии Казановы
Дипломат попался на краже биографии Казановы

Посла Мексики в Аргентине Оскара Рикардо Валеро обвинили в краже книги с биографией Джакомо Казановы из книжного магазина. Об этом …


Роспотребнадзор дал совет по выбору качественных рыбных консервов
Роспотребнадзор дал совет по выбору качественных рыбных консервов

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать качественные консервы на российских прилавках. Правила были опубликованы на сайте ведомства. В первую очередь стоит …


Невиновный вышел из тюрьмы после 11 лет ожидания казни за чужое преступление
Невиновный вышел из тюрьмы после 11 лет ожидания казни за чужое преступление

В Китае освобожден мужчина, который 11 лет отбывал наказание за чужое преступление. Об этом сообщает AsiaOne. Материалы по теме 00:10 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты