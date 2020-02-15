Директора сахарных заводов в Белоруссии признали вину

Задержанные директора сахарных заводов Белоруссии признали вину и попросились работать в колхоз, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает телеканал СТВ.

«Вот сидят сейчас и просятся — отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. Я говорю: мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что фигуранты «сахарного дела» признались в преступлениях, «все поотдавали» и просят освободить их. «А кто тебя посадил в тюрьму — ты сам себя посадил», — добавил глава Белоруссии.

Директоров всех четырех сахарных заводов республики задержали 28 января. По информации журналистов, расследование проводит КГБ Белоруссии. Всего по делу о сахарозаводах было задержано 11 человек. Так, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович был задержан при вылете на отдых. С этой целью возле Вроцлава белорусские силовики развернули рейс Минск — Мюнхен, который приземлился в Гродно.

По словам Лукашенко, задержанные поставляли сахар российскому торговому дому по «бросовым ценам», а затем продавали на рынке с увеличением цены. Разницу получали директора заводов.

26 декабря Лукашенко заявил, что 2020 год будет для страны непростым. Глава государства призвал вертикаль власти быть начеку. По словам белорусского лидера, главная угроза может исходить от экономики.

Источник: Лента.Ру