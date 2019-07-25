Директора сгоревшего палаточного лагеря арестовали на два месяца

Суд арестовал на два месяца директора палаточного лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае Максима Кузнецова, где при пожаре погибли дети.
Он будет находиться под стражей до 22 сентября, сказал агенству «РИА Новости» представитель суда в четверг, 25 июля.
После пожара помимо Кузнецова также были задержаны директор организации – владельца лагеря Виталий Бурлаков и знавший о нарушениях на турбазе начальник МЧС Эдуард Новгородцев. На заседании суда продолжает решаться судьба этих фигурантов.
СК возбудил уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Оказание услуг, не соответствующих безопасности жизни и здоровью потребителей» и «Халатность».
Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» произошел 22 июля. В момент происшествия там находились 189 детей, всем от 7 до 15 лет. По последним данным, жертвами трагедии стали четыре ребенка.
Предположительно, пожар вспыхнул из-за неисправности обогревателя. Губернатор края Сергей Фургал заявил, что палаточный городок был нелегальным, о его существовании властям не было известно.
Начальник лагеря Максим Кузнецов опроверг эту информацию. По его словам, документы о регистрации лагеря изъяли следователи, а незадолго до пожара на территории проводились учения по эвакуации. Он также заявил, что палатки покупались у конкретного производителя по указанию краевых властей.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), и халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
Источник: Газета Известия
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