Директор российских стрип-клубов попался на превращении официанток в проституток

Полицейские задержали директора сети российских стриптиз-клубов и его возможных подельников по подозрению в вовлечении в занятие проституцией. Об этом в среду, 7 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, житель Удмуртии организовал сеть развлекательных заведений, где за оплату оказывались услуги интимного характера. Его знакомые, являясь директорами и администраторами клубов в Саранске, Ижевске и Твери, привлекли к незаконной деятельности не менее девяти женщин. Им пообещали высокую зарплату и работу в качестве официанток и танцовщиц.

Возбуждены уголовные дела. В отношении четверых задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде. При обысках по местам проживания фигурантов и в помещениях клубов изъяты электронные носители, документация, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

5 июня сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность борделя, организованного в задекларированной квартире вице-мэра Нягани (ХМАО) Виктора Манухина.

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Источник: Лента.Ру