Дирижер Шепс-Цнайдер назвал выступление в РФ «возвращением домой»

17 февраля 2020     35
Дирижер Шепс-Цнайдер назвал выступление в РФ «возвращением домой»

Дирижер и скрипач Николай Шепс-Цнайдер рассказал в интервью «Известиям» о том, что каждая поездка в Россию, где он выступает более 20 лет, — это возвращение домой.

По его словам, с Россией у него связана вся жизнь. Его педагогом был Борис Кушнир, а «крестным отцом в дирижировании» — Валерий Гергиев. Он выступал не только в Москве и Петербурге, но также в Перми, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Казани и Владивостоке.

«В течение десяти лет я был главным приглашенным дирижером оркестра Мариинского театра. Россия — особый музыкальный мир. Ужасно счастлив, что именно она станет первой страной, в которую я еду во главе Лионского национального оркестра», — заявил дирижер.

Также Николай Шепс-Цнайдер отметил, что за эти годы приобрел множество друзей в самых разных областях. Он добавил, что, когда хорошо знаешь русского человека, с ним связывают не поверхностные отношения, а глубокая искренняя симпатия.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Я наблюдал за возрождением России»

Источник: Газета Известия

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