Дитрих сообщил о возможности выплаты компенсаций за авиакеросин в 2019 году

Выплаты компенсаций российским авиакомпаниям из-за роста цен на керосин могут начаться в 2019 году, если будет такая возможность, заявил в субботу, 23 ноября, министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

«Нам бы очень хотелось дать надежду нашим авиакомпаниям на компенсацию затрат разовых 2018 года на керосин, это важно и с точки зрения подведения итогов года и различных аудиторских мероприятий, которые у них традиционно проходят по итогам года, если возможность выплатить хотя бы небольшой объем в этом году останется, мы ей, конечно, воспользуемся, но основная часть компенсаций по керосину, это, конечно, 2020 год», — приводит его слова «РИА Новости».

Согласно данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), российские авиакомпании в 2018 году понесли убытки более чем в 70 млрд рублей. Основной причиной стал резкий рост стоимости керосина, затраты на который выросли более чем на 40%.

Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года.

6 октября для сдерживания цен на билеты авиакомпании предложили правительству снизить планку демпфера (компенсация из казны стоимости керосина) до 40 тыс. рублей за тонну. В Минтрансе поддержали данное предложение.

С 1 августа начала действовать новая схема: если экспортная стоимость авиатоплива с учетом таможенной пошлины и затрат на логистику превышает 48,3 тыс. рублей за тонну, перевозчики могут претендовать на субсидии из бюджета. Однако для авиакомпаний планка демпфера оказалась завышенной.

Источник: Газета Известия