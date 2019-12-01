Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

1 декабря 2019     17
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций, которые могут быть связаны с лесными пожарами в Амазонии. Об этом он написал в своем Instagram.

Он отметил, что поддерживает группы, которые защищают уникальную южноамериканскую экосистему. Но, «хоть они и достойны поддержки, мы не финансировали ставшие мишенью организации», — заверил актер.

30 ноября президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Ди Каприо «давал неправительственным организациям деньги на поджог Амазонии». По его словам, те намеренно поджигают леса, чтобы получить финансовую помощь от актера. «Фотографируют, отправляют фото в организации (по защите лесов — прим. «Ленты.ру»), там их распространяют, затем связываются с Ди Каприо, он выплачивает 500 тысяч долларов этой организации», — заявил Болсонару. При этом никаких доказательств своим словам глава государства не предоставил.

Летом 2019-го число лесных пожаров на территории Амазонии увеличилось на 84 процента по сравнению с прошлым годом. Экологи беспокоились о судьбе этих джунглей, поскольку благодаря огромной площади и плотности они производят заметную долю кислорода в атмосфере Земли.

Леонардо Ди Каприо — активный борец за экологию, выступающий по всему миру с речами об изменении климата. Даже в своей оскаровской речи 28 февраля актер призвал обратить внимание на экологическую обстановку в мире.

Источник: Лента.Ру

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