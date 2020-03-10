Длинные выходные ждут россиян в мае

В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

На Первомай жители России будут отдыхать 5 дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. День Победы – 3 дня – с 9 по 11 мая, напомнил Шкловец.

«Так как 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочими днями, то их продолжительность сокращается на 1 час», — цитирует замглавы Роструда «РИА Новости».

19 февраля Роструд рассказал о порядке оплаты предпраздничных выходных. Так, 6 марта не будет сокращенным рабочим днем, поскольку не предшествует непосредственно празднику. Работодатели могут принять решение о введении дополнительного выходного перед праздниками, но это может отразиться на заработной плате сотрудников.

Источник: Газета Известия