Для замка Елизаветы II решили найти хранителя мебели

Для замка королевы Елизаветы II решили найти хранителя мебели. Информация о новой вакансии появилась на официальном сайте королевского двора. Годовой доход успешного кандидата составит около 35 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей).

Сотрудник войдет в состав главного управления домашнего хозяйства Виндзорского замка, возглавив команду по обивке мягкой мебели. Хранитель будет заниматься широким спектром проектов по реставрации и уходу за убранством замка. Кандидату предстоит своевременно оценивать состояние антикварной мебели и предметов, находящихся в регулярном пользовании членов королевской семьи и их придворных. Сотрудник должен будет позаботиться о том, чтобы имущество дворца передавалось из поколения в поколение.

Материалы по теме

00:05 — 31 декабря 2019

Одни из главных требований к соискателю — большой опыт в данной сфере, а также знание инновационных способов реставрации и умение их применять. Кроме того, кандидат должен обладать отличными навыками коммуникации и тайм-менеджмента. По мнению составителей вакансии, это необходимо для эффективного распределения рабочей нагрузки как для самого хранителя, так и для его подчиненных.

Претенденту обещана работа в уникальной и способствующей развитию среде, достойный оклад и полный пакет льгот. В него входят 33 дня отпуска и 15 процентов гибких пенсионных отчислений. Среди других преимуществ вакансии — возможность постоянного повышения своей квалификации и передача опыта подчиненным. Заявки на должность принимаются до 15 марта.

За последний год появилось достаточное количество вакансий для тех, кого привлекает возможность работы во дворце. Недавно в связи с реконструкцией Букингемского дворца королевскому двору потребовался прораб. Среди главных требований к соискателю — готовность посвятить себя этой работе надолго. Дворец будут реконструировать в течение десяти лет. Годовой гонорар управляющего ремонтом составит 49 тысяч долларов (около трех миллионов рублей, 250 тысяч рублей ежемесячно), не считая льгот на время работы и пенсионных выплат.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру