Для замка Елизаветы II решили найти хранителя мебели

5 марта 2020     19
Для замка Елизаветы II решили найти хранителя мебели

Для замка королевы Елизаветы II решили найти хранителя мебели. Информация о новой вакансии появилась на официальном сайте королевского двора. Годовой доход успешного кандидата составит около 35 тысяч фунтов стерлингов (около трех миллионов рублей).

Сотрудник войдет в состав главного управления домашнего хозяйства Виндзорского замка, возглавив команду по обивке мягкой мебели. Хранитель будет заниматься широким спектром проектов по реставрации и уходу за убранством замка. Кандидату предстоит своевременно оценивать состояние антикварной мебели и предметов, находящихся в регулярном пользовании членов королевской семьи и их придворных. Сотрудник должен будет позаботиться о том, чтобы имущество дворца передавалось из поколения в поколение.

Материалы по теме

00:05 — 31 декабря 2019

Одни из главных требований к соискателю — большой опыт в данной сфере, а также знание инновационных способов реставрации и умение их применять. Кроме того, кандидат должен обладать отличными навыками коммуникации и тайм-менеджмента. По мнению составителей вакансии, это необходимо для эффективного распределения рабочей нагрузки как для самого хранителя, так и для его подчиненных.

Претенденту обещана работа в уникальной и способствующей развитию среде, достойный оклад и полный пакет льгот. В него входят 33 дня отпуска и 15 процентов гибких пенсионных отчислений. Среди других преимуществ вакансии — возможность постоянного повышения своей квалификации и передача опыта подчиненным. Заявки на должность принимаются до 15 марта.

За последний год появилось достаточное количество вакансий для тех, кого привлекает возможность работы во дворце. Недавно в связи с реконструкцией Букингемского дворца королевскому двору потребовался прораб. Среди главных требований к соискателю — готовность посвятить себя этой работе надолго. Дворец будут реконструировать в течение десяти лет. Годовой гонорар управляющего ремонтом составит 49 тысяч долларов (около трех миллионов рублей, 250 тысяч рублей ежемесячно), не считая льгот на время работы и пенсионных выплат.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Братскую могилу бойцов бронепоезда «Железняков» приведут в порядок
Братскую могилу бойцов бронепоезда «Железняков» приведут в порядок

В годы войны немцы называли его «Зеленый призрак». Легендарный бронепоезд “Железняков”. Малоизвестный факт – в Севастополе на закрытой территории Крымской …


Вести Севастополь 5.03.2020
Вести Севастополь 5.03.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Штраф либо арест до трёх месяцев. Задержан подозреваемый в разрушении памятника неизвестному солдату. – Историческая находка …


Фирма, которая готовит еду для пациентов горбольницы №5, не прошла проверку прокуратуры Севастополя
Фирма, которая готовит еду для пациентов горбольницы №5, не прошла проверку прокуратуры Севастополя

В ходе проверки ООО “Пеликан” представители прокуратуры города и уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская выявили множественные нарушения …


После модернизации корабль «Адмирал Харламов» оснастят новейшими ракетными комплексами
После модернизации корабль «Адмирал Харламов» оснастят новейшими ракетными комплексами

Итоги недели на четырех флотах России Главные темы рубрики: – В небе над Крымом экипажи истребителей и бомбардировщиков Черноморского и …


На турнире «Кожаный мяч» севастопольцы больше не будут играть в мини-футбол
На турнире «Кожаный мяч» севастопольцы больше не будут играть в мини-футбол

В Севастополе изменили правила игры на всероссийском футбольном турнире “Кожаный мяч”. Первые матчи масштабного многонедельного соревнования стартовали сегодня на площадке …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты