Дмитрий Дибров с молодой женой попали в ДТП

Телеведущий Дмитрий Дибров и его жена Полина, которая завоевала в 2017 году титул «Миссис Россия», попали в ДТП на мотоцикле.

«Вчера врезались в дерево. Или оно в нас. Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребенка как отрезало. Боюсь высоту и скорость», — написала Диброва в своем Instagram в воскресенье, 25 августа.

К своему посту 30-летняя женщина прикрепила фото себя и своего 59-летнего супруга в мотоциклетных шлемах.

Ранее в этот же день в Москве в ДТП погиб режиссер Игорь Хомский. Он, сидя за рулем каршерингового автомобиля, врезался в стоящий грузовик.

Источник: Газета Известия