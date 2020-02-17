Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве

Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.

Врачей скорой помощи вызвали к дому на улице Арбат. Оттуда медики забрали телеведущего в ГКБ им. С.П. Боткина, пишет РЕН ТВ.

Позднее журналист подтвердил, что находится в медучреждении, однако заверил, что с ним всё в порядке.

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Источник: Газета Известия