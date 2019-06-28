ДНР заявила об обострении конфликта из-за Зеленского

Визит президента Украины Владимира Зеленского на позиции украинских силовиков привел к ухудшению ситуации на всей линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, пишет издание «Новороссия».

«Посещение им (Владимиром Зеленским — прим. «Ленты.ру») позиций вооруженных формирований Украины послужило не началом установления мира, а привело к еще большей эскалации конфликта. Так, за период с 27 мая по 27 июня зафиксировано 536 нарушений режима прекращения огня», — сказал Якубов.