Додон заявил об умении Путина держать удар и смотреть вперед

Президент России Владимир Путин умеет держать удар и смотреть вперед. Об этом 28 декабря заявил глава Молдавии Игорь Додон.

По его мнению, секретом политического долголетия Путина стали его действия, соответствующие интересам большинства граждан России.

«Вопрос о секрете политического долголетия Владимира Путина неоднократно задавали и самому президенту России. Он умеет держать удар и смотреть вперед, чем вселил в граждан России надежду на лучшее будущее», — приводит его слова «РИА Новости».

Додон отметил, что Путин уже стал частью мировой истории. Он также выразил мнение, что президент России займет «достойное место в череде ярких представителей» России. Молдавский лидер добавил, что за время своего пребывания на посту президента, Путин вернул России «статус великой державы» и теперь ни один глобальный вопрос не может быть решен без участия Москвы.

«Я уверен, что действующий президент России приложит еще много усилий для того, чтобы будущие поколения российских граждан могли реализовать свой интеллектуальный, научный, творческий потенциал, и чтобы экономическое развитие России приобрело долгосрочный и устойчивый характер», — подытожил Додон.

Ранее в этот же день, стало известно, что Путин вошел в список лиц, определивших облик десятилетия по версии Financial Times.

Источник: Газета Известия