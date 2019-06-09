Додон назвал узурпацией власти передачу своих полномочий ио премьера Филипу

Президент Республики Молдовы Игорь Додон назвал узурпацией власти решение конституционного суда страны о временной передаче полномочий главы государства и.о. премьер-министра Павлу Филипу.

В беседе с ТАСС Додон назвал происходящее «отчаянным шагом» в попытках сохранить власть.

«Воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей ее узурпации», — пояснил он в воскресенье, 9 июня.

«Демократическая партия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству», — пояснил президент Молдавии.

Формирование правящей коалиции и правительства в парламенте страны признали внешние партнеры государства с Запада и Востока, также это поддержали подавляющее большинство граждан, отметил Додон.

Президент страны призвал население сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Ранее в воскресенье конституционный суд Молдавии постановил временно передать и. о. премьер-министра Павлу Филипу обязанности президента, чтобы распустить парламент и назначить дату досрочных выборов. Позже стало известно, что Филип подписал указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 7 сентября.

Парламенту Молдавии, не сформировавшему после выборов в феврале правящую коалицию и правительство, накануне удалось преодолеть угрозу роспуска и организации досрочных выборов. Сначала социалисты договорились с блоком Acum выступить против контролировавшей прежний парламент и правительство Демпарии Молдавии, которой руководит олигарх Владимир Плахотнюк.

Спикером парламента избрали лидера социалистов Зинаиду Гречаный, было сформировано правительство. Парламент страны принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство». В документе говорится, что государственные и правовые органы страны захвачены, граждане республики страдают от коррупции и тотального контроля над судебной системой, который осуществляют местные олигархи.

Источник: Газета Известия